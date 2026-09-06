†
JULIO PICCHIO
Q.E.P.D.
Falleció el 01/09/2026. Rosarito Poza y Fermin Ceroleni, despiden con mucha tristeza al querido amigo Julio, acompañando con inmenso cariño a Flora, Cristian y nietos en este momento de tanto dolor. c/974
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Por El Litoral
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JULIO PICCHIO
Q.E.P.D.
Falleció el 01/09/2026. Rosarito Poza y Fermin Ceroleni, despiden con mucha tristeza al querido amigo Julio, acompañando con inmenso cariño a Flora, Cristian y nietos en este momento de tanto dolor. c/974