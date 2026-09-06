†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Roque Bonastre, Aymará Sylvester de Bonastre e hijos, participan el fallecimiento del primo Roberto y acompañan a su familia en el dolor. Que Dios nuestro Señor lo reciba en la gloria. c/969

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04-IX-26 en Ctes. Sus primos Felipe; Roque; Martín Valerio; Sobrinos: Felipe(h), Corita Enrique Valerio; Rosaura, Juan Bautista, Juan Ignacio, Ignacio, Felipe Diego, Sofía Y Valentina, despiden al querido Roberto, acompañando a su esposa Sully, sus hijos: Nicolás y flia. Pablo y flia. Rogando al Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de Itatí por su alma. C/982

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. La Sra. Asesora de Menores e Incapaces Nº 2, Mirtha Gladys Ramírez Barrios, Secretarias Relatoras: María Lissett Colombo, Karina Alejandra Leiva y María del Pilar Serrano; personal de esa dependencia del Poder Judicial: Anita, Gaby, Iván, Franco, Gretel, Fede, , Alejandro y Antonella, participan con profundo pesar el fallecimiento del papá del Asesor de Menores N° 3; Dr. Roberto Nicolas Bonastre, acompañándolo en tan penoso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando al Altísimo para que su familia alcance cristiana resignación. c/973

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. La Dra. Fanny Romano, los Secretarios, Arnaldo Ramovecchi, Ma. De los Ángeles Godoy, Tati Gómez Belcastro y el Personal de la Asesoría de Menores N4, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del querido Dr. R. Nicolas Bonastre, rogando una oración por su eterno descanso. c/970

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. DORA BEATRIZ Y SUSANA CRISTINA PICCHIO E HIJO EMMANUEL TOMAS SANCHEZ PICCHIO participan con profundo dolor su fallecimiento rogando una oración a su memoria. Acompañan a su esposa Sully y sus hijos Nicolas y Pablo Bonastre y familias en este difícil momento. c/971

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Martín Valerio Bonastre, participa el fallecimiento del primo Roberto y acompaña a su familia en el dolor. Que Dios nuestro Señor lo reciba en la gloria. C/975

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. La familia González Azcoaga ruega por su alma y expresa sus pésames a su esposa e hijos. C/976

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Laura Alicia Majul, María Laura Krujoski, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia y elevan oraciones en su memoria. a/247

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026 en la Ciudad de Corrientes. Raúl y Rosa Romero, participan con enorme pesar su fallecimiento, acompañando en el dolor, a su esposa Sully, a sus hijos Nicolás y Pablo, a sus hijas Políticas y nietos, Sus restos serán cremados y luego depositados en el Cinerario de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. C/977

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026 en la Ciudad de Corrientes. La Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Itatí, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Presidente, cuyos restos serán cremados para ser depositados luego, en el Cinerario de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. C/977

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Ana María Azzano y flia participa el fallecimiento de Roberto y acompañan a su familia en el dolor. Que Dios nuestro Señor lo reciba en la gloria. C/979

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. El Círculo de Estudios Procesales "Dr. Virgilio Acosta", participa el fallecimiento del Padre de su asociado Dr. Roberto Nicolás Bonastre, Asesor de Menores e Incapaces N° 3 de la ciudad de Corrientes. C/980

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04SEP26. José Humberto Gómez Colombo, participa con sumo dolor el fallecimiento del Querido y Respetado Roberto. Caballero Católico y de la Patria, Leal Camarada y Amigo. DESCANZA EN PAZ. Cristiana resignación a su esposa, hijos y demás seres queridos.

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Marta Gervasoni, Diego Mercado y familia, participan con profundo dolor por la partida de Roberto, y mandan un abrazo muy grande a Zully su gran compañera, sus hijos y demás familiares, y elevan una oración por su eterno descanso. C/981

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Karina María Graciela Pernizza y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos en este triste momento a su esposa, hijos, nietos. Elevamos en su memoria. C/983

†

ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Los integrantes y amigos de la Asociación LA REPÚBLICA DE CORRIENTES participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido miembro vitalicio, Don ROBERTO BONASTRE. Con honda tristeza despiden a quien fuera un amigo entrañable y parte querida de la institución, guardando con gratitud el recuerdo de tantos años compartidos, de su amistad y de su presencia entre nosotros. Elevamos nuestras oraciones a Dios por su eterno descanso y rogamos conceda cristiana resignación y fortaleza a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.