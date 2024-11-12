†

VICTORIA ANASTASIA SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2024. El Presidente del Jockey Club de Corrientes, Sr. Juan Romero Pucciariello, participa el fallecimiento de la madre su consocio Aldo Julio Gauto y ruega una oración en su memoria.

†

†

†

