Fallecimientos

VICTORIA ANASTASIA SOTELO

Por El Litoral

Martes, 12 de noviembre de 2024 a las 00:00

VICTORIA ANASTASIA SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2024. El Presidente del Jockey Club de Corrientes, Sr. Juan Romero Pucciariello, participa el fallecimiento de la madre su consocio Aldo Julio Gauto y ruega una oración en su memoria.

VICTORIA ANASTASIA SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2024. El Sr. Juan Romero Pucciariello y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

VICTORIA ANASTASIA SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2024. La Comisión Directiva del Jockey Club de Corrientes participa el fallecimiento de la madre de su consocio Sr. Aldo Julio Gauto y ruega una oración en su memoria.

VICTORIA ANASTASIA SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2024. El Sr. Gerente del Jockey Club de Corrientes, Matías J. Fernández Tajan, participa su fallecimiento y ruega una oración a su memoria.

