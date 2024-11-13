¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

LUCIA CARDOZO

Por El Litoral

Miércoles, 13 de noviembre de 2024 a las 00:00

LUCIA CARDOZO

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2024. El personal de la Dirección de Administración y Personal del Ministerio Secretario General de la Gobernación, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de Nancy Gómez, rogando por su eterno descanso y acompañando en tan doloroso momento.

LUCIA CARDOZO

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2024.El Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos José Vignolo y el personal de casa de Gobierno, participan el fallecimiento de la Sra. Madre de la agente  Nancy Gómez y ruegan una oración por eterno descanso de su alma.

 

