†

LUCIA CARDOZO

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2024.El Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos José Vignolo y el personal de casa de Gobierno, participan el fallecimiento de la Sra. Madre de la agente Nancy Gómez y ruegan una oración por eterno descanso de su alma.