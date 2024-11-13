¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fallecimientos

MAIDANA JOSE ALBERTO

Por El Litoral

Miércoles, 13 de noviembre de 2024 a las 00:00

MAIDANA JOSE ALBERTO

Q.E.P.D.

Falleció el 12-11-2024.Roberto, Rocio,Augusto y Olivia Barnechea, Mariana Alegre y Cintia Robledo participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MAIDANA JOSE ALBERTO

Q.E.P.D.

Falleció el 12-11-2024. La Comunidad Educativa del Instituto Superior Ntra. Sra. de la Misericordia I-29 participa con profundo pesar del fallecimiento del señor José Alberto Maidana, padre de la profesora María Elisa Maidana. Elevamos una oración rogando por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de todos sus familiares

