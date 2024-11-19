†

MARIA LUISA FIAT DE IGLESIAS

Q.E.P.D.

Falleció el 17/11/2024. La Comisión Directiva de la Sociedad Libanesa de Corrientes, con profundo dolor, participa del fallecimiento de la Sra. María Luisa Fiat de Iglesias (Maruca), quien fuera durante muchos años miembro de la Comisión Directiva y trabajadora incansable en todas las actividades en beneficio de su tan querida Sociedad, nuestro más sentido pésame para sus hijos Diana y Jorge, nietos, bisnietos y a toda la familia. Brille para ella la luz que no tiene fin. c/964

Falleció el 17/11/2024. El Instituto de Asma, Alergias y Enfermedades Respiratorias, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Jorge Iglesias, rogando por su eterno descanso y acompañando en tan doloroso momento. c/551