†

EDMUNDO OSCAR BENITEZ (“Mundito”)

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Querido esposo de Carmen Collantes y amoroso padre de Ángel, Cristina, Laura, Silvia, Mariana y Martin. Cariñoso abuelo de Santiago, Emilio, Isabel, Salvador, Vitto, Gino, Felipe y Amado. Tú vida fue fuente de inspiración y guía de principios y valores que con orgullo llevaremos como norte de nuestras vidas. Te recordaremos con mucho amor. Lo despediremos en la sala velatoria de la Empresa Salom el 05/11/2024 de 17hs a 23hs.Será inhumado en Parque Jardín Natural el 06/11/2024 a las 9:30hs.

†

EDMUNDO BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Su hermana y sobrino. Martha Benítez Lertora(a) y Federico M. Lertora (a), participan con tristeza su fallecimiento elevando una oración en memoria.