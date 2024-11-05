¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

EDMUNDO OSCAR BENITEZ

Por El Litoral

Martes, 05 de noviembre de 2024 a las 00:00

EDMUNDO OSCAR BENITEZ (“Mundito”)

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Querido esposo de Carmen Collantes y amoroso padre de Ángel, Cristina, Laura, Silvia, Mariana y Martin. Cariñoso abuelo de Santiago, Emilio, Isabel, Salvador, Vitto, Gino, Felipe y Amado. Tú vida fue fuente de inspiración y guía de principios y valores que con orgullo llevaremos como norte de nuestras vidas. Te recordaremos con mucho amor. Lo despediremos en la sala velatoria de la Empresa Salom el 05/11/2024 de 17hs a 23hs.Será inhumado en Parque Jardín Natural el 06/11/2024 a las 9:30hs.

EDMUNDO BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Su hermana y sobrino. Martha Benítez Lertora(a) y Federico M. Lertora (a), participan con tristeza su fallecimiento elevando una oración en memoria.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD