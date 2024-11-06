¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Forestadora Tapebicuá Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes
Forestadora Tapebicuá Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Fallecimientos

EDMUNDO OSCAR BENITEZ

Por El Litoral

Miércoles, 06 de noviembre de 2024 a las 00:00

EDMUNDO OSCAR BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Estimado Mundo que en Paz Descanses. La familia Henain te recordará siempre con cariño. c/904

EDMUNDO BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Miguel y Virginia Calabrese participan con profundo dolor de la partida de su consuegro Edmundo Benítez. Elevan una oración por su descanso y acompañan a Carmen y Laura y sus hermanos en este momento.

EDMUNDO BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Sebastián Salvarredy, Juan Manuel Henain, Joaquín Gómez Cano y Sebastián Calabrese participan con profundo tristeza de la partida de su padre político "Mundo". Se despiden con mucho cariño acompañando su recuerdo y legado de la hermosa familia que formó.

EDMUNDO BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Alejandro Abraham (a) Graciela Zaimakis de Abraham (a) hijos: Ale y Carla, Raisa y Miguel, Victoria y Bruno, Marcos y Valeria, juan y Paola, y nietos: Carmela y Joaquina, Lis y Valentino, Matías, Sofi y Sara y Benjamin, abrazan con amor a toda su hermosa familia para su pronta recuperación al saber que mundo ya está disfrutando en la paz del Señor.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD