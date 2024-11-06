†
EDMUNDO OSCAR BENITEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 04/11/2024. Estimado Mundo que en Paz Descanses. La familia Henain te recordará siempre con cariño. c/904
†
EDMUNDO BENITEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 04/11/2024. Miguel y Virginia Calabrese participan con profundo dolor de la partida de su consuegro Edmundo Benítez. Elevan una oración por su descanso y acompañan a Carmen y Laura y sus hermanos en este momento.
†
EDMUNDO BENITEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 04/11/2024. Sebastián Salvarredy, Juan Manuel Henain, Joaquín Gómez Cano y Sebastián Calabrese participan con profundo tristeza de la partida de su padre político "Mundo". Se despiden con mucho cariño acompañando su recuerdo y legado de la hermosa familia que formó.
†
EDMUNDO BENITEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 04/11/2024. Alejandro Abraham (a) Graciela Zaimakis de Abraham (a) hijos: Ale y Carla, Raisa y Miguel, Victoria y Bruno, Marcos y Valeria, juan y Paola, y nietos: Carmela y Joaquina, Lis y Valentino, Matías, Sofi y Sara y Benjamin, abrazan con amor a toda su hermosa familia para su pronta recuperación al saber que mundo ya está disfrutando en la paz del Señor.