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GLADYS ESTHER PEREYRA

Q.E.P.D.

Se durmió en la paz del Señor el 12/10/2026. La Dirección y Personal del Hospital Geriátrico de Agudos "Juana Francisca Cabral", participan con profundo dolor, del fallecimiento de la Socia Fundadora y varias veces Presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Geriátrico. Elevan una plegaria en su memoria y resignación a sus familiares.

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DRA. GLADYS PEREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 12 de Octubre de 2026. Sus vecinas y amigas. Guainy Repáraz, Kinky Dinucci y Dulce María Toma Díaz Ulloque, participan con pesar su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. «Que el Señor la reciba en sus brazos y le conceda la luz que no tiene fin.» El Arq. Juan Carlos Karsten lamenta profundamente su partida a la casa del Padre, acompaña con afecto a su familia en este momento de fe y oración, y eleva sus plegarias por el eterno descanso de su alma.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. Maribel Romero Feris de Karsten, participa el fallecimiento de Gladys, acompañando a Marcela y a sus nietos Axel y willi, en triste momento. Eleva oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. Evelyn y Naima, lamentan profundamente el fallecimiento de Gladys y acompañan a Marcela, Axel, Wili, y demás familiares, elevan oraciones al altísimo por su paz eterna.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. Lidia Romero Feris de Cotelo e hijos, participan el fallecimiento de Gladys, y acompañan con cariño a Marcela y a sus sobrinos, Axel y Willi y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso.

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GLADYS ESTHER PEREIRA

Q.E.P.D.

Falleció el 12 de Octubre de 2026. La Promoción 1965 de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, despide con mucha tristeza la partida a la Casa del Señor, a la muy querida compañera y amiga Gladys. Una persona con muchos valores; incansable luchadora que ha trabajado gran parte de su vida en servir a los más necesitados, legado que nos dejas. Querida Gladys, vamos a extrañar muchas cosas de vos: tu carisma, tu bondad, tus consejos, tu presencia en las reuniones mensuales, prometemos seguir colaborando en tu lucha. Si bien ya no estarás con nosotras físicamente siempre seguirás en nuestros recuerdos. Querida amiga, descansa en paz y que brille para vos, la luz eterna. Acompañamos a sus hijos, nietos y demás familiares, en este momento de dolor.