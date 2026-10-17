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GENOVEVA JASNIKOWSKI

Por El Litoral

Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 00:00

GENOVEVA JASNIKOWSKI

Q.E.P.D.

Diego Mercado, Mirta y Luján participan por su fallecimiento ocurrido en la Ciudad de Corrientes y acompañan a sus familiares, en especial a Vivi y Nori en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

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