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GLADYS PEREYRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12 de octubre de 2026. Horacio Leconte y su esposa María Luisa Cavalieri participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. «Que el Señor la reciba en sus brazos y le conceda la luz que no tiene fin.» El Arq. Juan Carlos Karsten lamenta profundamente su partida a la casa del Padre, acompaña con afecto a su familia en este momento de fe y oración, y eleva sus plegarias por el eterno descanso de su alma.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. Maribel Romero Feris de Karsten, participa el fallecimiento de Gladys, acompañando a Marcela y a sus nietos Axel y willi, en triste momento. Eleva oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. Evelyn y Naima, lamentan profundamente el fallecimiento de Gladys y acompañan a Marcela, Axel, Wili, y demás familiares, elevan oraciones al altísimo por su paz eterna.

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GLADYS PEREIRA DE VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 12/10/2026. Lidia Romero Feris de Cotelo e hijos, participan el fallecimiento de Gladys, y acompañan con cariño a Marcela y a sus sobrinos; Axel y Willi y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso.