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ADRIANA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Adriana, fuiste una persona muy especial, derramando amor en todos los que tuvieron la suerte de conocerte. Fuerte abrazo al Turco, Juan Manuel, Federico y Santiago. Tus amigos Carlos y Pitty. c/153

ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. La Presidente, Prof. María Silvina Rollet, y el personal del Consejo General de Educación, participan con profundo dolor el fallecimiento de Adriana Martha Maciel ex Supervisora Escolar de Educación Física del organismo, acompañando a sus familiares en tan difícil momento y elevando una oración en su nombre. c/158

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ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. ADRIANA MARTHA MACIEL (Q.E.P.D.) Falleció el 19 de octubre de 2026. Mariana Benítez Collante, Joaquín Gómez Cano e hijos acompañan con muchísimo cariño a su esposo Eduardo, hijos Juan, Santi y Fede, y nietos en este triste momento, y elevan una oración para que su alma descanse en paz.

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ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. ADRIANA MARTHA MACIEL (Q.E.P.D.) Falleció el 19 de octubre de 2026. Su consuegra Carmen Itati Collante de Benítez e hijos participan su fallecimiento con mucha tristeza. Abrazan con el corazón a toda la familia, especialmente a su marido Eduardo, hijos Juan, Federico y Santiago, y nietos, elevando una oración en su dulce memoria.

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ADRIANA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. El Instituto de Cardiología de Corrientes y la Fundación Cardiológica Correntina, participan con profundo dolor la partida de quien fuera profesora en nuestro Centro de Calidad de Vida. Rogamos una oración por su eterno descanso.