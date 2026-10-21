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ADRIANA MARTHA MACIEL





Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Mariana Benítez Collante, Joaquín Gómez Cano e hijos acompañan con muchísimo cariño a su esposo Eduardo, hijos Juan, Santi y Fede, y nietos en este triste momento, y elevan una oración para que su alma descanse en paz.

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ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Su consuegra Carmen Itati Collante de Benítez e hijos participan su fallecimiento con mucha tristeza. Abrazan con el corazón a toda la familia, especialmente a su marido Eduardo, hijos Juan, Federico y Santiago, y nietos, elevando una oración en su dulce memoria.

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ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Carlos, Rody, Marcelo, Marisi, Mili junto a sus familias y Sonia, acompañan con mucho cariño al Turco, hijos y familiares. QEPD querida Adriana. Martes de 10 a 14 en Parque del Recuerdo.

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ADRIANA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Manuel Botello y Kela Fagetti, sus hijos y nietos despiden con inmensa pena a su querida amiga Adriana. Y abrazan con amor al Turco, a Juan Manuel y familia, a Federico y familia y a Santi, en este doloroso momento. Te queremos Adri. Siempre.

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ADRIANA MACIEL DE HENAIN

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. La Senadora Lucrecia Lértora expresa sus más sentidas condolencias a Juan Manuel Henain, ante el fallecimiento de su madre, la Sra. Adriana Maciel de Henain, acompañándolo a él y a toda su familia en este difícil momento. Eleva una oración por el eterno descanso de su alma.

ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Con inmensa tristeza quienes integramos la Escuela Especial N° 20 para Irregulares Motores, despedimos a nuestra querida compañera Prof. Adriana Maciel. Formó parte de este equipo durante varios años, destacándose no solo por su compromiso, profesionalismo y vocación, sino fundamentalmente por su calidez humana, su generosidad y su sonrisa cotidiana. Acompañamos con el más cálido de los abrazos a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de tanto dolor. Hasta siempre querida Adri.