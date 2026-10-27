MARÍA DE FATIMA GALVALIZ DE FIAT

Q.E.P.D.

Falleció 24/10/2026. María Angélica Llano y Domingo Fernández Capurro junto a sus hijos Juan Carlos, Ramiro, hijas políticas y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento de Fátima. Elevan oraciones en su memoria y hacen llegar a su esposo e hijos, a la querida Marujita y familia, nuestro acompañamiento en este momento de dolor con sus más sentidas condolencias, rogando al Señor le conceda el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la luz que no tiene fin.