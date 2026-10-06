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LUIS OSVALDO COCHIA BREARD

Q.E.P.D.

Falleció el 04/10/2026. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Sres. Ministros, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento del ex juez de Instrucción N° 3 de la Provincia de Corrientes, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

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LUIS OSVALDO COCHIA BREARD

Q.E.P.D.

Falleció el 04/10/2026. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra., participan con profundo pesar el fallecimiento del ex juez de Instrucción N° 3 de la Provincia de Corrientes, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.