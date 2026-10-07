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ANA MARIA ABRAHAM

Q.E.P.D.

Falleció el 06/10/2026. El Lic. Klgo. Javier Alejandro Ballina participa con hondo pesar el fallecimiento de su dilecta amiga Ana María. Brille para ella la luz eterna.

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ANA MARIA ABRAHAM

Q.E.P.D.

Falleció el 06/10/2026. El Consorcio Torre Centenario participa con hondo pesar su fallecimiento, rogando pronta resignación a sus familiares.

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ANA MARIA ABRAHAM

Q.E.P.D.

Falleció el 06/10/2026. Ma. Amelia Galmarini de Flores Durán e hijos y Ma. Sara Galmarini, participan con hondo pesar su fallecimiento. Acompañan con cariño a su familia y ruegan por su eterno descanso.

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ANA MARIA ABRAHAM

Q.E.P.D.

Falleció el 06/10/2026. María Mercedes Abraham y José Alberto Abraham y familia participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

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ANA MARIA ABRAHAM

Q.E.P.D.

Falleció el 06/10/2026. Ana María Abraham falleció en Ctes 06/10 /2026. Oscar Baldacci su esposa María José Fernández participan con dolor su fallecimiento, acompañando a toda su Flia en tan dolorosa perdida. Elevando una Oración en su memoria.