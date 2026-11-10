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GRACIELA RAQUEL LEVATTI

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2026. Abrazamos con el corazón a Laura y Gustavo, ante la partida de su entrañable mamá. A Graciela la recordaremos siempre con mucho cariño. Que Dios la tenga en su Gloria. Familia Puigbó.

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GRACIELA RAQUEL LEVATTI

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2026. Su sobrina María Graciela Marottoli, sus sobrinos nietos Antonio Botta y familia, María de Fátima Botta y familia, participan con mucha pena su fallecimiento y piden oraciones, en su querida memoria.

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GRACIELA RAQUEL LEVATTI

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2026. Con profundo dolor y una gran tristeza, pero con la esperanza puesta en su eterno descanso, participamos el sensible fallecimiento de nuestra amada madre, abuela, hermana y entrañable amiga, acaecido el día de hoy, 9 de noviembre de 2026, en la ciudad de Corrientes. Sus hijos: Gustavo Horacio Rey y Laura Raquel Rey Sus nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares participan con gran pesar tan lamentable pérdida e invitan a sus amistades y allegados a unirse en oración por el eterno descanso de su alma.