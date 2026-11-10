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JUAN MANUEL ALVITOS

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2026. La Promoción 1965 de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, participa con pesar el fallecimiento del hermano de su compañera y amiga Betty Alvitos a quien acompañamos con cariño junto a su familia en este momento de dolor. Elevan plegarias en su memoria.

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JUAN MANUEL ALVITOS

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2026. Falleció en Corrientes el lunes 9 de noviembre de 2026 Su hermana Betty Alvitos de Capará, sus hijos e hijos políticos, Javier, Adriana y Cacho, Marcela y Mauricio; sus nietos Fernanda, Mauricio, Alexia, Augusto, Pilar y Lisandro participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones para que su alma descanse en Paz.