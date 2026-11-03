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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Su madre Mercedes, su hermana Moni Lezcano, participan con mucha tristeza la despedida hijo y hermano, en tan doloroso momento. y ruegan a Dios su eterno descanso. Sus restos serán velados a partir de hoy a las 7 de la mañana en el 2do piso Sala: D velatorio De Bonis (La Rioja 540)

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Su esposa, Gabriela Bissaro, su hijo Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al altísimo el descanso eterno. Sus restos serán velados a partir de hoy a las 7 de la mañana en el 2do piso Sala: D velatorio De Bonis. (La Rioja 540)

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. El Sr Carlos Romero Feris y Sra. Bertha Valdovinos Zaputovich, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en doloroso momento.Elevando oraciones en su memoria.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Carlos Alberto Romero Pucciariello, participa y acompaña en su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Sr. Juan José Romero Feris Valdovinos y Sra. Chloe Escobar de Romero Feris, participan en su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Eduardo Ledesma, su esposa Andrea y sus hijos Francisco y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste momento y ruegan por su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Con profundo pesar, quienes hacemos “Hoja de Ruta” despedimos a Carlos Lezcano, nuestro compañero, periodista, escritor y gestor cultural. Su voz, su mirada y su compromiso con el periodismo y la cultura correntina formaron parte de nuestro camino. Hoy lo despedimos con tristeza y acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Belén Da Costa, Eduardo Ledesma, Julieta Encinas, Susana Gómez, Roxana Obregón y Darío Aguirre.” Todo el equipo, te va a extrañar siempre”

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Quienes hacemos la redacción del diario y el canal de streaming de El Litoral, participamos con profundo dolor del fallecimiento de nuestro colega y amigo Carlos Lezcano. Una persona con una trayectoria periodística, cultural de gran reconocimiento y valor en Corrientes. Acompañamos a sus seres queridos en tan triste momento y rogamos oraciones en su memoria.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026.Desde la Radio de UNNE participamos con gran pesar el fallecimiento de nuestro colega y amigo Carlitos. Su recuerdo, calidez y sabiduría quedarán siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su esposa Gaby, sus hijos y toda su familia en este momento de dolor.