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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Carlos Lezcano, la Comisión Directiva de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, participa su fallecimiento y ruega una oración en su nombre.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Sus amigos Daniel Osuna y María Virginia Bonaldo de Osuna participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste y difícil momento. Ruegan a Dios su eterno descanso.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Juan José López Desimoni y su esposa Andrea Palomeque Albornoz despiden con profunda tristeza a su querido amigo. Acompañamos a su esposa Gaby, a sus hijos, a su madre Mercedes y a su hermana Moni en este doloroso momento. Rogando a Dios su eterno descanso.

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CARLOS LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2026. Maly Fernández, Esteban Buffil, Juan María Gaona, Alfredo Vara y Sergio Rebak participan su fallecimiento, acompañan a sus familiares en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

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CARLOS ANIBAL LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 2 de noviembre de 2026. Mario Javier A. Botello y Celeste Pérez Ruiz, María Inés Botello y Rafael Sánchez, María Emilia Botello y Sacha Bercovich, participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en este triste momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

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CARLOS ANIBAL LEZCANO

Q.E.P.D.

Falleció el 2 de noviembre de 2026. Se fue alguien muy especial, que amó a su Escuela, pero su risa se queda con nosotros para siempre.” Sus compañeros de la Escuela Primaria Mariano Moreno -Promoción 1975-, Alicia, Carlos, Cecilia, Celeste, César, Cinthia, Dardo, Elida Ma., Gloria, Héctor, Irene, José, Leonardo, María Alicia, Sara, y Vivian, participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañando con mucho cariño a su querida familia y elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.