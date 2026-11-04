MISA

Edmundo Oscar Benítez “Mundito” (Q.E.P.D.).

Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida, este 4 de noviembre, el vacío de tu ausencia se llena con el hermoso recuerdo de todo lo compartido. Tu luz, tu alegría y tus enseñanzas siguen guiando nuestros pasos cada día. Te recordamos con el amor inalterable de siempre e invitamos a familiares, amigos y vecinos a la Santa Misa que se oficiará en tu querida memoria hoy a las 20:00 hs. en la Iglesia de la Cruz de los Milagros. Tú esposa Carmen, hijos y nietos.