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CALIXTO SANCHEZ

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 00:00

CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026. Sindicato de Visitadores Médicos Seccional Corrientes, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los miembros de Comisión Directiva, compañeros: Lilian y Diego Sánchez y acompañan a sus familiares y amigos en tan doloroso momento. 

CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026. Instituto Valijas e Instituto Ramón Carrillo, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los miembros de Comisión Directiva, Lilian y Diego Sánchez y acompañan a sus familiares y amigos en tan doloroso momento. 

CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026.Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, y familia, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz. 

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CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026. Farmalife S.A, Participan su fallecimiento. 

 

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