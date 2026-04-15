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CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026. Sindicato de Visitadores Médicos Seccional Corrientes, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los miembros de Comisión Directiva, compañeros: Lilian y Diego Sánchez y acompañan a sus familiares y amigos en tan doloroso momento.

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CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026. Instituto Valijas e Instituto Ramón Carrillo, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los miembros de Comisión Directiva, Lilian y Diego Sánchez y acompañan a sus familiares y amigos en tan doloroso momento.

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CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026.Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, y familia, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

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CALIXTO SANCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/04/2026. Farmalife S.A, Participan su fallecimiento.