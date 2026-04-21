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ANTONIO ERNESTO "TAETA" HAEDO

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 00:00

ANTONIO ERNESTO "TAETA" HAEDO

Falleció el 19/04/2026. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard y familia participan con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. 

 

ANTONIO ERNESTO "TAETA" HAEDO

Falleció el 19/04/2026. El Presidente de la Honorable Cámara de Senadores Dr. Pedro Braillard Poccard participa con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. 

 

ANTONIO ERNESTO HAEDO

Q.E.P.D.

Falleció 19 de abril de 2026. La PROMOCION 82 de la Escuela Normal "DR. JUAN PUJOL" abraza en su dolor a CARMEN RIOS y a sus hijos pidiendo para ellos la paz que da la aceptación. Que brille para Taeta la LUZ q no tiene fin.

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