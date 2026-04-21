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MARÍA ALICIA BENITEZ DE ROCH

Q.E.P.D.

Falleció el 19/04/2026. Sus hijos Javier, Alicia, María Aurora y José participan con dolor de su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso.

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MARÍA ALICIA BENÍTEZ VDA DE ROCH

Q.E.P.D.

Falleció el 19/04/2026. Marilu y Daniela Galarza, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de la Querida, DRA. "MALOLI ROCH BENITEZ", pidiendo a Dios le dé Cristiana Resignación, a ella y su hno. José con sus flias. Rogamos una Oración en su memoria. Cuyos restos fueron Cremados ayer en esta ciudad.

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MARÍA ALICIA BENITEZ DE ROCH(MARILY)

Q.E.P.D.

Falleció el 19/04/2026. Ana María Canteros de Farizano, Carlos María Farizano, sus hijos Gisela, Juan Carlos, María Agustina, Carolina y María Cecilia participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan al señor la reciba en su amor y dé resignación a sus hijos.

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MARÍA ALICIA BENITEZ DE ROCH(MARILY)

Q.E.P.D.

Falleció el 19/04/2026. Su hermana Gliceria Martina Benitez de Rollet, sus sobrinos María Raquel Rollet, Juan Antonio Rollet, Ana María Canteros, Ricardo José Canteros, participan con dolor su fallecimiento ocurrido el día 19 de abril. Ruegan al señor la reciba en su amor y dé resignación a sus hijos.