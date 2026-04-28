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LILIANA MARIA REINA

Por El Litoral

Martes, 28 de abril de 2026 a las 00:00

LILIANA MARIA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. Compañeras de 5to año "D" de promoción 1975 - Esc. Normal participan con pesar la pérdida de Liliana Reina, hermana de nuestra compañera Silvia a quien acompañamos con un fuerte abrazo en este triste momento. 

DRA. LILIANA MARIA REINA

Q.E.P.D.

Falleció el 26/04/2026. El equipo del Juzgado Civil y Comercial N.° 8 del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participamos con profundo dolor del fallecimiento de la Dra. Liliana María Reina y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. 

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