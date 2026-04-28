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PEDRO ANTONIO JULIÁN AZZANO ROJAS

Por El Litoral

Martes, 28 de abril de 2026 a las 00:00

PEDRO ANTONIO JULIÁN AZZANO ROJAS

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026. Su esposa María Cristina y sus hijos Cri-Cri, Pietro y Antonio participan con profunda tristeza su fallecimiento y lo despiden con inmenso amor. Vivirás eternamente en nuestros corazones.

PEDRO ANTONIO AZZANO ROJAS

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026. Juana Fernández Balfhor de Vigay, sus hijos Andrés Sebastián, María Cristina, María Cecilia e hijos políticos y nietos participan su deceso, acompañando con mucho cariño a su familia especialmente a la querida amiga Cristina Azzano, en este triste momento. 

PEDRO ANTONIO AZZANO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026. Mario Raúl Arqué, participa con gran pesar el fallecimiento de su querido e inolvidable amigo y condiscípulo del Colegio Nacional de Corrientes; enviando sus sentidas condolencias a su esposa, hijos y familiares.

 

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