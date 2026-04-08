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MIGUEL ÁNGEL DE MARCO

Q.E.P.D.

Falleció el 06/04/2026. La Junta de Historia de la Provincia de Corrientes participa con profundo pesar del fallecimiento del Dr. Miguel Ángel De Marco, especialista en historia política, militar y naval; presidió la Academia Nacional de la Historia; fue distinguido en la Argentina y en Europa; y tuvo también una destacada trayectoria en el periodismo, como frecuente colaborador y editorialista en el diario La Nación. Acompaña a su familia en este doloroso momento. Q.E.P.D. Que brille para él la luz eterna.