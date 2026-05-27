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MA. SILVIA DEL BUONO DE RODRIGUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 26/05/2026. Sus hermanos y sobrinos participan con profundo dolor.

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SRA. MARÍA SILVIA DEL BUONO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/5/2026. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su compañero Martín Rodríguez y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.

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SILVIA DEL BUONO DE RODRIGUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 26/05/2026. Guillermo E Harvey, Sonia Jesús Gesualdi y María Cecilia Harvey participan con dolor el fallecimiento de Silvia. Cristiana resignación a su familia.

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SILVIA DEL BUONO DE RODRIGUEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 26/05/2026. María Silvia Del Buono de Rodríguez Q. E. P. D falleció c.a.s.r. Esposa fiel, buena madre y abuela. Fuiste una mujer dulce, humilde y sencilla, con una fortaleza envidiable! Te voy a querer siempre y extrañar querida Cochi! Abrazo fuerte a su familia, mi familia. Ma Silvia querida, que descanses en paz. María Elena Diaz Smirh.