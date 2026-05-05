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OSMAR SORBELLINI

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2026. María de los Milagros Ward, Miguel Aráoz Vallejo y sus hijos Francisco y Justo participan con profundo dolor la partida de Cacho y elevan una oración en su memoria, acompañando a la distancia a María Isabel, Pilar y toda la familia, en este triste momento.

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OSMAR PEDRO SORBELLINI

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2026. José Oscar Lotero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por descanso en paz.

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OSMAR PEDRO SORBELLINI (Cachito)

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2026. La Sra. Asesora de Menores e Incapaces Nº 2, Mirtha Gladys Ramírez Barrios, Secretarias Relatoras: María Lissett Colombo, Karina Alejandra Leiva; personal de esa dependencia del Poder Judicial: Anita, Franco, Gretel, Fede, Gaby, Corina, Alejandro y Antonella, participan con profundo pesar el fallecimiento del estimado Cachito padre del corazón de nuestra querida compañera María del Pilar Serrano, acompañándola en tan penoso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y rogando al Altísimo para que su familia alcance cristiana resignación.