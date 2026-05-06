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OSMAR PEDRO SORBELLINI

Por El Litoral

Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 00:00

OSMAR SORBELLINI

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2026. María de los Milagros Ward, Miguel Aráoz Vallejo y sus hijos Francisco y Justo participan con profundo dolor la partida de Cacho y elevan una oración en su memoria, acompañando a la distancia a María Isabel, Pilar y toda la familia, en este triste momento. 

OSMAR PEDRO SORBELLINI

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2026. Oscar Raúl Lotero, su esposa Patricia Estela Garrido e hijas Darli, Julieta y Guillermina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Cacho recordándolo como alguien muy presente en nuestras vidas. Elevan una oración a Dios encomendando su Alma. 

OSMAR SORBELLINI

Q.E.P.D.

Falleció el 04/05/2026. Silvana Ortiz, José Berrone, e hija participan con profundo dolor la partida de Cacho y elevan una oración en su memoria. Acompañan a María Isabel, Pilar y toda la familia, en este triste momento. 

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