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MIRTA RAMONA ESQUIVEL
Q.E.P.D.
Falleció el 15/06/2026. Mirta Ramona Esquivel Q.E.P.D Falleció el 15/06/2026 Griselda, Eliane y Samir participan con mucho cariño y dolor tu partida. Que tú espíritu encuentre la paz. Hasta siempre tía Mirta.
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Por El Litoral
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MIRTA RAMONA ESQUIVEL
Q.E.P.D.
Falleció el 15/06/2026. Mirta Ramona Esquivel Q.E.P.D Falleció el 15/06/2026 Griselda, Eliane y Samir participan con mucho cariño y dolor tu partida. Que tú espíritu encuentre la paz. Hasta siempre tía Mirta.