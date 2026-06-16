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MIRTA RAMONA ESQUIVEL

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. Mirta Ramona Esquivel Q.E.P.D Falleció el 15/06/2026 Griselda, Eliane y Samir participan con mucho cariño y dolor tu partida. Que tú espíritu encuentre la paz. Hasta siempre tía Mirta.