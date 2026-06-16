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PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. El Sr. Carlos Alberto Romero Feris y Sra., Dra. Bertha Valdovinos Zaputovich, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

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D. ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el día 15/06/2026 en Buenos Aires. El señor Gobernador de la Provincia de Corrientes D. Juan Pablo Valdés y Sra., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en Parque Memorial; Pilar, Provincia de Buenos Aires.

PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Eduardo Tassano, participa con pesar su fallecimiento. Acompañando a su familia en tan doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.

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CMTE. GRAL (R) PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. El Vicegobernador de la provincia Dr. Néstor Pedro Braillard Poccard participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Esc. Cristina Garro. Eleva una oración por el descanso de su alma.

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CMTE. GRAL (R) PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. Néstor Pedro Braillard Poccard participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Esc. Cristina Garro. Acompaña a sus familiares en este doloroso momento.

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ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. EMILIO LANARI y SILVIA CAMINO despiden con profundo dolor a ENRIQUE GARRO. Su recuerdo y cariño quedarán siempre presentes. Acompañamos a toda su familia en este difícil momento.

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PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. Juan José López Desimoni y Andrea Fabiana Palomeque Albornoz participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Cristina y Enrique en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria y cristiana resignación a sus familiares.

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PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. Noel Eugenio Breard y Verónica Torres participan con pesar el fallecimiento del padre de sus amigos Enrique y Cristina Garro, ruegan una oración en su memoria y cristiana resignación a su familia.

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CMTE. GRAL (R) ENRIQUE PAULO GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. La senadora Sonia B. Quintana participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la escribana Cristina Garro, acompañando a sus familiares en este difícil momento.

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ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. Lucrecia Lertora y Aneris Aquino acompañamos en estos momentos de inmensa tristeza y hacemos llegar a Cristina y a toda su familia nuestro afecto, cercanía y más sinceras condolencias. Elevamos una oración por el eterno descanso de su padre Enrique Garro y abrazamos a sus seres queridos.

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ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. La Senadora Lucrecia Lértora con profunda tristeza participa del fallecimiento del Sr. Enrique Garro, padre de la Escribana Cristina Garro. Ruego una oración por el eterno descanso de su alma y hago llegar mis más sentidos pésames a su familia.