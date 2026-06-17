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PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. Jorge y Nidia, Lautaro y Paula, Edu y Lucia, Julieta y Joaquin y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia, elevando una oración en su memoria.

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ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. Roberto, Gaby, Roberto (h), Eugenia y Pablo Benitez, acompañan en este doloroso momento a su amigo Enrique y familia, a su mamá, a su hermana Cristina y familia, rogando una oración a su memoria, brille para él la luz que no tiene fin.

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CMTE. GRAL (R) PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026 en Buenos Aires. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, e hijos participan su fallecimiento, y acompañan a sus familiares y ruegan por su eterno descanso en paz.

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CMTE. GRAL (R) PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. FARMALIFE S.A, participa su fallecimiento y ruega por su descanso en paz.

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CMTE. GRAL (R) PAULO ENRIQUE GARRO

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2026. SUPERMAX S.A, participa su fallecimiento y ruega por su descanso en paz.