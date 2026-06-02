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ANA NÉLIDA FARAH DE CÁNGARO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/06/2026. Mirtha Semenza participa el fallecimiento de la querida Tata, y acompaña a su hija Ani y familia. Elevando una oración en su memoria.

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ANA NÉLIDA FARAH DE CÁNGARO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/06/2026. Tata querida, inolvidable persona, que siempre vivirá en nuestros corazones y en los recuerdos amorosos de vivencias compartidas. Gracias por el cariño que siempre nos brindó. Acompañamos a su querida familia y rogamos que brille para ella la luz que no tiene fin. Martha Altabe, Juanita Ayala Lértora, Lucrecia, Julieta y Enrique Lértora.

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ANA NÉLIDA FARAH DE CÁNGARO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/06/2026. Falleció en Corrientes el 01/06/2026, Rita Pernizza participa con pesar el fallecimiento de la Señora abuela de María Yeruty Rueda Cángaro, y ruega una oración por el eterno descanso de su alma, y resignación para sus seres queridos.