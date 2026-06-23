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EDGARDO LUIS GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 23/06/2026. La Dirección y Personal del Hospital Geriátrico de Agudos “Juana Francisca Cabral”, participan el fallecimiento del padre de la Jefa del Servicio de Asistencia y licencias Sra González Agustina. Elevan una plegaria en su memoria y resignación a sus familiares.

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EDGARDO LUIS GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 23/06/2026. EDGARDO LUIS GONZÁLEZ Q E.P.D. Falleció el 22 de junio de 2026. Participan con profundo pesar, Alicia Mancuso; sus hijas Ana Paula, María Virginia y Agustina González; sus hijos políticos y sus nietos. Ruegan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma.