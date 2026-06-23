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NAHUEL EZEQUIEL PRIETO

Q.E.P.D.

Falleció el 19/06/2026. Con sentido pesar nos despedimos de Nahuel Ezequiel Prieto. Que descanses en paz y brille para él la luz que no tiene fin. 14/02/1998 19/06/2026 QPD Tu hijito Máximo, tu señora Keila, tus cuñados Kevin, Braian y Mauro. Tus suegros Norma Maidana y Enrique Fernández. Siempre te recordaremos bien y como una gran persona. Te vamos a extrañar mucho.

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NAHUEL EZEQUIEL PRIETO

Q.E.P.D.

Falleció el 19/06/2026. Te vamos a extrañar muchísimo Nahuel. Que Dios te dé el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Con mucho dolor nos despedimos. Pero siempre estarás presente en nuestro corazón. Dale fuerzas a tu familia mi corazón. A Keila y Máximo tu hijito. Con mucho dolor te acompañamos Norma Maidana y familia. Y vamos a cuidar de tu familia. Amén.