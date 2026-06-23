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TRANSITO ALEGRE

Q.E.P.D.

Falleció el 21/6/2026. La Dirección de Arquitectura y Mantenimiento del Poder Judicial de Corrientes lamenta profundamente el fallecimiento del padre de nuestro compañero Daniel Alegre. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Q.E.P.D.

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TRANSITO ALEGRE

Q.E.P.D.

Falleció el 21/06/2026. Falleció en Corrientes el 21 de Junio de 2026 Elsie Pérez Bertolini participa el fallecimiento del Padre del Sr. Daniel Alegre y acompaña a su familia en este momento de profundo dolor. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana para sus seres queridos. Q.E.P.D.