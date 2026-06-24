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DR. ENRIQUE MENDEZ

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Falleció el 22/06/2026. Marita Bagliani de González Cabañas y familia, participan su fallecimiento, acompañando a Chiche e hijos en tan irreparable pérdida. Que brille la luz que no tiene fin.

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ENRIQUE MENDEZ

Z´L

Falleció el 22/06/2026. El Instituto de Cardiología de Corrientes y la Fundación Cardiológica Correntina, participan con profundo dolor la partida del Dr., quien fuera parte importante de nuestra institución a lo largo de los años. Rogamos una oración por su eterno descanso.

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DR. ENRIQUE MENDEZ

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Falleció el 22/06/2026.Con mucha tristeza, despedimos al querido amigo de siempre! Descansa en paz, William y Martha Harvey.

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DR. ENRIQUE MENDEZ

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Falleció el 22/06/2026. Participa con pesar su fallecimiento, Alice García de Pérez Chavez.