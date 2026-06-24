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EDGARDO LUIS GONZALEZ

Por El Litoral

Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 00:00

EDGARDO LUIS GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/06/2026. Sus primos Daniel, Cristina y Ana María González e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que descanses en paz querido Edgardo. 

EDGARDO LUIS GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/06/2026. El equipo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Edgardo Luis González. Elevan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma. 

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