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GABINA ROMERO DE ROMERO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/06/2026. El RC Río Paraná Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento de Gavina Romero madre de nuestra querida amiga rotaria Mirta Romero. En este momento de dolor, acompañamos a ella y a su familia con nuestras más sinceras condolencias, elevando una oración por el eterno descanso del alma de Gavina y rogando que encuentren consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida. Nos unimos fraternalmente al dolor que embarga a sus seres queridos, haciendo llegar un abrazo solidario en nombre de todos los socios.