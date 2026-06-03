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HÉCTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS

(Ingeniero electricista)

Q.E.P.D.

Falleció el 01/06/2026. Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes expresa con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria y acompañamos con sincero afecto a sus familiares y amigos, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias.

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HECTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS

Q.E.P.D.

Falleció el 01/06/2026. Jorge Raúl Fidanza y flia. participan su fallecimiento y desean cristiana resignación a sus familiares.

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HECTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS (Ingeniero Electricista)

Q.E.P.D.

Falleció el 01/06/2026. Antonio C. Esquivel y su hijo Sergio A. Esquivel, participan con pesar el fallecimiento de su amigo y ruega una oración por el eterno descanso de su alma y resignación para sus queridos.