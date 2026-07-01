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ANNA MARIA SCOCCO DE LANCELLE

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. Sus hijos Anna, Alina, Sergio y José Luis, sus nietos Antonio, Álvaro, Juan y Augusto, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

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ANNA MARIA SCOCCO DE LANCELLE

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. Los docentes investigadores del Centro de Estudios Históricos de la Arquitectura y el Urbanismo CEHAU FAU/UNNE, participan del deceso de la señora madre de la arquitecta Ana I. Lancelle y acompañan en tan doloroso momento.