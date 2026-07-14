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ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. Sus hermanos Jorge González Davis y Graciela Aquino y sus hijos Graciela Anahí, Jorge Julián y Sara, María Alejandra y Guillermo y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Tía Graciela descansa en paz.

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ANAHÍ GRACIELA GONZÁLEZ DAVIS

Q.E.P.D.

Falleció el 11/07/2026. Nos unimos en oración por el eterno descanso de mi hermana Anahí Graciela, y acompañamos a su familia en este momento tan triste y doloroso. Farewell hermana; Silvia, esposo Andrew, sobrinas Lisa, Christina, Kathleen, Esposo de Kathleen Saxon, Mimi, sobrinos nieto Presley William and Ford Lee.