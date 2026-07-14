†

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Juan Manuel Galvez, Alba Gloria Luciano, sus hijos y nietos, despiden al amigo con profunda pena y ruegan a Dios para que los suyos encuentren la paz que sus corazones necesitan.

†

JUAN CARLOS FAGNANI (Pinocho)

Q.E.P.D.

Falleció 13/07/2026. La promoción 1963 de la escuela “Dr. J. Pujol” (Promo vagas), participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a su esposa y familia.Ruegan al Señor por su eterno descanso y para los suyos cristiana resignación.

†

JUAN CARLOS FAGNANI (Pinocho)

Q.E.P.D.

Falleció 13/07/2026. Ernesto Seoane Riera, (a) su esposa Edith Ercilia Teresita Mohando (a), sus hijos, hijos políticos, y nietos participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Daysi, a sus hijos, hijos políticos y nietos. Y elevan una plegaria por el eterno descanso de su alma.

†

JUAN CARLOS FAGNANI “PINOCHO”

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. León Horacio Gutnisky y Emma Farizano de Gutnisky participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria y ruegan por el consuelo de su esposa e hijos, y demás familiares. Pinocho, descansa en Paz.

†

JUAN CARLOS FAGNIANI “PINOCHO”

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Gregorio Ángel y Roberto Manuel Prieto, participan con profundo dolor la partida del querido y recordado “pinocho”. Que brille para él la luz que no tiene fin.

†

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Mónica Klein y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria y por su eterno descanso.

†

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. El Dr. Oscar Beltrame y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pinocho, acompañamos con todo nuestro cariño a sus familiares en este doloroso momento deseando fortaleza y consuelo. Descansa en paz, siempre te recordaremos

†

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Federico Fagnani y su esposa María Florencia Mozzati. Junto a sus hijos María Paula, Juan Cruz y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

†

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Eduardo Tulio Mozzati y su esposa Adriana Benitez, sus hijas y nietos, despiden con inmensa tristeza al querido “pinocho” y elevan una oración por su eterno descanso.

†

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Juan Carlos Aquino y Carolina Mozzati, sus hijas; Paz, Rosario y Victoria, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido “Pinocho” y ruegan una oración por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.