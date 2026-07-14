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JULIO ANGEL DUARTE

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Goya el 13/07/2026. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra., participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Juez del Tribunal de Juicio de la Ciudad de Goya, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

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JULIO ANGEL DUARTE

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Goya el 13/07/2026. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes y el Sr. Fiscal General, expresan sus más sentidas condolencias ante el fallecimiento del Dr. Julio Ángel Duarte, Magistrado y colega de la Ciudad de Goya. El Alto Cuerpo reconoce y destaca su intachable trayectoria, compromiso permanente con la administración de justicia y el valioso legado que deja en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. En este momento de dolor, acompaña a sus familiares, seres queridos, amigos, colegas y colaboradores, y eleva una oración por su eterno descanso.

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JULIO ANGEL DUARTE

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Goya a los 64 años el 13/07/2026. Sus amigos de la vida Alejandro Sitja y Balbastro y flia. y José Ricardo Guerrero Leconte y flia. participan con profundo dolor del fallecimiento de Kiko elevando una oración por su eterno descanso y que brille la luz divina por siempre para él.