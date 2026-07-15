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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. El Sr. Juan Romero Pucciariello y Sra. participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Matías Fernández Taján, participan en su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Tomás Salvia y Sra., participan con pesar su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. El Presidente del Jockey Club de Corrientes, Juan Romero Pucciariello, participa del fallecimiento y ruega oración en su memoria.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. La Comisión directiva del Jockey Club de Corrientes participa el fallecimiento y ruega oración a su memoria.

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HECTOR CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Gustavo Lorenzo Brisco, María Lucia Tabeni de Lorenzo Brisco, sus hijos Gustavo Federico, María Florencia (a), Milagros Ma. Pagani y Juan Pablo Scasserra (a) participan con profundo pesar el fallecimiento de su muy querido amigo Negro, y acompañan en su dolor a su esposa Pity e hijos, elevando una oración en su memoria.

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HECTOR RAUL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Sus sobrinos José María Botello y María Antonieta Gómez Danuzzo, Paula y Juan Ramón Albornoz, Juan Ignacio y María Angélica Liva, Santiago, Trinidad, Francisco, Josefina y Agustín, despiden al Negro con gran tristeza y acompañan a Pity, Pilar, Lucio y Manuel con mucho cariño.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Graciela Maraco e hijos; Lisandro y Patricia participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan en su dolor a su esposa e hijos y demás familiares y elevan plegarias en su querida memoria.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Enrique y Elvira Lotero, sus hijos Martin, Cecilia, Carlos y Florencia Roca, sus nietos Benjamín, Catalina y Segundo despiden con mucha tristeza al querido Negro, recordándolo con el mismo cariño que él supo brindarnos como amigo y compañero de toda la vida, acompañando en su dolor a Pity, Lucio, Pilar y Manuel.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Sonia Ramovecchi de López junto a sus hijos Carlos, Rody, Marcelo, Marisi, Mili y sus familias, despiden al querido Negro y acompañan con mucho cariño a su familia.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Luis y Mari Mansutti participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querido amigo Negro, y abrazan a Pity, Lucio, Pilar y Manuel con mucho cariño.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Cecilia Lotero despide con profunda tristeza a su querido padrino, recordándolo siempre con mucho amor y acompañando en su dolor a toda su querida familia.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Félix María Danuzzo. Despide con profundo pesar su partida y acompaña a Piti, hijos y nietos con afecto y cariño.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Martín Félix Gómez Danuzzo, Ma. Eugenia Llano e hijos; Máximo, Bautista, Joaquin y Sol, despiden con pesar su partida y acompañan a su familia.

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participan con pesar el fallecimiento del ex miembro de la Cámara de Apelación en lo Criminal de ésta Ciudad. Rogamos una oración en su memoria

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DR. HÉCTOR RAÚL CORNEJO DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Los integrantes del Tribunal de Revisión Dres. Diego Roberto Núñez Huel, Mario Alberto Alegre, Karina Elizabeth Asselborn y demás personal, participan con profundo pesar su fallecimiento; acompañando a la familia en este momento, elevando juntos una oración por el descanso eterno de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin.