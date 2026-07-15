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JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro hijos y nietos, participan con pesar la partida del querido Pinocho, acompañando a Deysi y familia en su dolor, agradeciendo oraciones en su memoria.

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JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Roberto, Gabi, Roberto (H.), Eugenia y Pablo Benítez participan con pesar su fallecimiento, acompañando a Daisy, hijos y nietos en este triste momento, rogando una oración a su memoria.

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JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Laura Alicia Majul, María Laura Krujosky, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan su fallecimiento, acompañan a su apreciada familia y elevamos oraciones en su nombre.

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JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Carlos Alfredo Latorre y María Magdalena Torresagasti lo despiden con profunda tristeza elevando oraciones por su descanso eterno.