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Funebres

JUAN CARLOS FAGNANI

Por El Litoral

Miércoles, 15 de julio de 2026 a las 00:00

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro hijos y nietos, participan con pesar la partida del querido Pinocho, acompañando a Deysi y familia en su dolor, agradeciendo oraciones en su memoria. 

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Roberto, Gabi, Roberto (H.), Eugenia y Pablo Benítez participan con pesar su fallecimiento, acompañando a Daisy, hijos y nietos en este triste momento, rogando una oración a su memoria. 

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Laura Alicia Majul, María Laura Krujosky, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan su fallecimiento, acompañan a su apreciada familia y elevamos oraciones en su nombre. 

JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026.  Carlos Alfredo Latorre y María Magdalena Torresagasti lo despiden con profunda tristeza elevando oraciones por su descanso eterno. 

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