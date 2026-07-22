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Funebres

HECTOR ROLANDO FERNANDEZ

Por El Litoral

Miércoles, 22 de julio de 2026 a las 00:00

HECTOR ROLANDO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/07/2026. Agustín Ignacio González participa con profundo pesar el fallecimiento de su compadre, deseando cristiana resignación para su comadre Eli y sus hijas, elevando una oración por su eterno descanso. 

HECTOR ROLANDO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Osvaldo Valentin Ortiz, participa con profundo pesar el fallecimiento de su compadre Papi, rogando al Señor que lo reciba en su reino, y acompañando a su comadre Eli e hijas Marcela, Laura y ahijada Mara en tan difícil momento. 

HECTOR ROLANDO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Luis E. Belascoain y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo a Dios su eterno descanso y consuelo para su familia. 

 

 

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