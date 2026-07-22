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HECTOR ROLANDO FERNANDEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 20/07/2026. Agustín Ignacio González participa con profundo pesar el fallecimiento de su compadre, deseando cristiana resignación para su comadre Eli y sus hijas, elevando una oración por su eterno descanso.
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HECTOR ROLANDO FERNANDEZ
Q.E.P.D.
Osvaldo Valentin Ortiz, participa con profundo pesar el fallecimiento de su compadre Papi, rogando al Señor que lo reciba en su reino, y acompañando a su comadre Eli e hijas Marcela, Laura y ahijada Mara en tan difícil momento.
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HECTOR ROLANDO FERNANDEZ
Q.E.P.D.
Luis E. Belascoain y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo a Dios su eterno descanso y consuelo para su familia.