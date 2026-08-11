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Funebres

VICENTE FERNANDEZ

Por El Litoral

Martes, 11 de agosto de 2026 a las 00:00

VICENTE FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 08/08/2026. Abel, Ernesto, Castor y Rosana, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido vecino Vicente, acompañando a Juanita y a Matías en este momento tan doloroso.

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