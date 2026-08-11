†
VICENTE FERNANDEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 08/08/2026. Abel, Ernesto, Castor y Rosana, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido vecino Vicente, acompañando a Juanita y a Matías en este momento tan doloroso.
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Por El Litoral
†
VICENTE FERNANDEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 08/08/2026. Abel, Ernesto, Castor y Rosana, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido vecino Vicente, acompañando a Juanita y a Matías en este momento tan doloroso.