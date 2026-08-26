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MARÍA ELVIRA DEL CARMEN VARELA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/08/2026. Sus hermanos Pilo, Lucía, sobrinos y sobrinos nietos, participan el fallecimiento de Monina y acompañan con cariño y pesar a su hijo Ernesto, a su esposa Paz (a) y a sus nietas Ema y Camila (a). Que descanses en paz Monina. Agradecen una oración en su memoria.

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MARÍA ELVIRA DEL CARMEN VARELA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/08/2026. Adriano E. Nalda, Gabriela López Breard e hijos y Doddy Nalda, participan su fallecimiento y acompañan a Pilo y Lucía y ruegan una oración en su memoria.

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MARÍA ELVIRA DEL CARMEN VARELA “MONINA”

Q.E.P.D.

Falleció el 25/08/2026. Stella María Braillard Poccard y sus hijos Lucila, Julián y Lara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ernesto y familia, a Pilo y Lucía, a sus hijos y nietos en tan irreparable pérdida.